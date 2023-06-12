В Минобороны ФРГ не нашли слов, чтобы назвать потери Leopard на Украине Минобороны ФРГ отказалось назвать число подбитых танков Leopard на Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

В Минобороны Германии заявили, что не могут назвать число уничтоженных на Украине немецких танков Leopard, передает ТАСС. Представитель МО ФРГ Митко Мюллер также не смог подтвердить информацию о потере поставленной ВСУ радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM.

Я не могу сообщить вам о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны, — сказал Мюллер.

В Минобороны ФРГ также отказались говорить о возможных дополнительных поставках танков Киеву в связи с уничтожением техники российскими войсками.

Минобороны России 10 июня заявило, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, в том числе четыре немецких Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. Перед этим, 8 июня, МО РФ заявило об уничтожении дроном-камикадзе РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. Кроме того, 11 июня военное ведомство РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО уничтожили 13 танков, в том числе три Leopard.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, что уничтожение ВС РФ танков Leopard ВСУ показало властям США бессмысленность отправки на Украину американских танков Abrams. По мнению Литовкина, в Штатах не стали первыми отправлять Киеву свои боевые машины, так как понимали, что потеря танков ударит по их имиджу.