В Минобороны Британии сравнили расширение НАТО с блокадой Ленинграда

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил стремление НАТО взять Россию в кольцо в случае принятия Восточной Европы в свой состав. Как сообщается в статье газеты The Times, глава оборонного ведомства назвал российские опасения необоснованными.

Лишь 5 из 30 членов альянса соседствуют с Россией. Только 1/16 часть российских границ приходится на страны НАТО. Если считать окружением тот факт, что 6% вашего периметра заблокировано, то, нет сомнений, храбрецы, сражавшиеся за Арнем или Ленинград во Второй мировой войне, могли бы резко высказаться на сей счёт, — сказал Уоллес.

По его словам, политика НАТО не направлена на целенаправленное расширение на Восток, такое желание изъявили сами страны из соображений собственной безопасности.

Уоллес также назвал ложными слова министра российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о готовящейся США провокации на Украине с использованием химического оружия. Он считает, что подобные заявления звучат из-за стремления создать видимость «ложной угрозы».

Очевидно, Кремль хочет, чтобы мы обсуждали эти ложные утверждения, а не реальную повестку президента Российской Федерации Владимира Путина, — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к обсуждению с Россией вопросов сокращения вооружений. Переговоры могут касаться даже ядерного оружия, подчеркнул он в беседе с телеканалом CBC. Столтенберг также призвал к деэскалации ситуации на Украине. По его словам, НАТО готово «выслушать обеспокоенности» Москвы. Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзна угроза российского «вторжения», глава Альянса отметил, что нет уверенности насчёт намерений России.

Переговоры по поводу гарантий безопасности между Россией и США состоялись 10 января. Затем в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоялись консультации на венской площадке ОБСЕ.