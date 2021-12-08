В Минобороны Армении сообщили о ранении солдата на границе

Минобороны Армении заявило о ранении солдата одной из воинских частей в юго-восточном участке границы, сообщается на официальном сайте ведомства. Как отмечается, раненый на настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, 18-летний Сеник Саакян был ранен выстрелом сослуживца 8 декабря в 23:50. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента, — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже армянское оборонное ведомство обвинило азербайджанские ВС в обстреле позиций на восточном участке границы. Как сообщается, обстрел вёлся из стрелкового оружия разного калибра и был подавлен ответными действиями.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего. Уточняется, что в результате соответствующих мер, принятых армией Азербайджана, сторону противников удалось заставить прекратить провокацию. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что вина за гибель военнослужащего лежит на Армении.

16 ноября в Армении заявили, что не менее четырёх человек получили ранения в результате столкновений на границе с Азербайджаном. В свою очередь в Минобороны Азербайджана тогда сообщили, что пресекли провокацию армянских военных на границе. В Баку отметили, что позиции азербайджанских вооружённых сил были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.