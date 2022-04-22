В Минфине США предупредили о тяжёлых последствиях от эмбарго на топливо

Мир ожидают тяжёлые последствия отказа от российских нефти и газа, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет The Hill. Она указала, что Европейскому союзу требуется как можно скорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Но при этом, по мнению главы Минфина, полное эмбарго на них негативно скажется на экономике.

Европа явно должна уменьшить свою зависимость от России в отношении энергии, но нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете, скажем, на импорт нефти, — сказала Йеллен.

Полное эмбарго сырья, по её словам, грозит западным странам негативными последствиями для экономики.

При этом, как считает американский министр, полной запрет на импорт энергоносителей из России навряд ли сильно помешает российской экономике. ЕС же начнёт испытывать большие сложности, поэтому ущерб от такого решения для Европы может превысить вред, принесённый самой Москве, резюмировала Йеллен.

Ранее генсек экономического совета при Христианско-демократическом союзе Вольфганг Штайгер заявил, что Россия сможет извлечь выгоду из эмбарго на свои ресурсы. По его словам, при отказе от них в Европе Москва получит возможность настаивать на высокой цене для своих объёмов.