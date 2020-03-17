https://static.news.ru/photo/37b04456-6874-11ea-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Alcorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последствия пандемии коронавируса оказались для гражданской авиации более серьёзными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Авиационная отрасль практически остановилась, — цитирует его ТАСС.

Созданный при участии Минфина страны механизм будет готов для решения проблем с ликвидностью покупать определённые американские ценные бумаги на сумму до $1 трлн для борьбы с последствиями вспышки коронавируса. Помимо этого, власти США дадут ряду категорий граждан отсрочку от уплаты налогов на общую сумму $300 млрд для смягчения последствий коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, американские власти изучают варианты компенсации работникам времени, проведённого на карантине из-за коронавируса.