В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций

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Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия в случае помощи Москве. Речь идёт о поставках вооружения в Россию и помощи в обходе санкций, приводит слова Прайса, сказанные на брифинге, ТАСС.

Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китая России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьёзные последствия не только с нашей стороны, но также со...