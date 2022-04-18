В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций
Замминистра финансов США Адейемо: следующей целью санкций станет российский ВПК
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:50, 18 апреля 2022
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
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Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что военно-промышленный комплекс России будет следующей целью антироссийских санкций. Следует разрушить цепочку поставок, отметил он на виртуальной встрече в ходе сессии МВФ, сообщает РИА Новости.
Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса [России] и цепочку поставок, — отметил он.
Представители американского Минфина уже заявили о создании «глобальной экономической коалиции» против России.
Ранее стало известно, что такую коалицию хотят сплотить в Вашингтоне. В Минфине США напомнили, что на текущий момент в данном объединении состоят 190 стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ).