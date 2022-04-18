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Мир

В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций

Замминистра финансов США Адейемо: следующей целью санкций станет российский ВПК
22:50, 18 апреля 2022
В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
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Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что военно-промышленный комплекс России будет следующей целью антироссийских санкций. Следует разрушить цепочку поставок, отметил он на виртуальной встрече в ходе сессии МВФ, сообщает РИА Новости.

Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса [России] и цепочку поставок, — отметил он.

Представители американского Минфина уже заявили о создании «глобальной экономической коалиции» против России.

Ранее стало известно, что такую коалицию хотят сплотить в Вашингтоне. В Минфине США напомнили, что на текущий момент в данном объединении состоят 190 стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ).

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