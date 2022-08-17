В Минфине отреагировали на призыв признать алмазы в России «кровавыми» Минфин заявил об необоснованности попыток признания российских алмазов «конфликтными»

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Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к «конфликтным» из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости. С инициативой выступили США, Евросоюз и Канада.

Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса необоснованны и спекулятивны, — сообщили в ведомстве.

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран. Организация была создана в 2000 году и получила наименование по городу Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с «кровавыми» алмазами. Так называют драгоценные камни, средства от продажи которых направляют на финансирование террористических группировок и региональных конфликтов.

Ранее Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций ввёл запрет на покупку российского золота. Ограничительная мера начала действовать с 22 июля. Введен запрет на покупку, импорт или передачу прямо или косвенно золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну. Запрет распространяется также на ювелирные изделия.