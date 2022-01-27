«Всегда готовы»: МИД России об эвакуации граждан из Украины
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России из Украины в случае эскалации
Александр Чеков
Александр Чеков
16:26, 27 января 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Российская сторона всегда готова к эвакуации граждан страны из Украины в случае эскалации. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев, добавив, что на данный момент соответствующих планов нет. Его слова приводит РИА Новости.
Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведётся с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос об эвакуации связан с призывом США вывезти ряд родственников американских дипломатов с Украины. У Москвы нет таких планов.
Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт. Об эвакуации сотрудников дипкорпуса заявила и Великобритания.