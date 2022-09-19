В МИД заявили от отказе Германии от особых отношений с Россией Посол Нечаев: поставляя оружие Киеву, Берлин отказывается от особых отношений с Москвой

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Германия, осуществляя поставки оружия Украине, фактически отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли Берлину быть посредником в диалоге между Москвой и Западом. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он напомнил, что Германия многие годы отказывалась от поставок оружия в зоны конфликтов.

По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы, — сказал дипломат.

Он также напомнил, что ФРГ на протяжении многих десятилетий воздерживалась от поставок оружия, а особенно тяжелой техники, в зоны вооруженных конфликтов. Практика изменилась только сейчас и только в отношении РФ. По словам Нечаева, такой поворот негативно скажется на отношениях между странами, особенно в случае поставок Берлином Киеву боевых танков и БМП. Дипломат заявил, что поставки летального оружия Украине — «красная черта», которую Германия не должна переступать.

Ранее политолог Александр Камкин заявил, что отношения Германии и России находятся в крайне низкой точке и этот «холод» в отношениях между государствами сохранится на несколько лет. По мнению эксперта, ФРГ позиционирует себя как недружественное по отношению к России государство, ведь ее руководство продолжает оказывать военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что Берлин ведёт неправильную энергетическую политику.