В МИД заявили об отсутствии признаков готовности к разговору США и РФ Полянский заявил об отсутствии признаков готовности к глобальному разговору между США и РФ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что признаки готовности к глобальному разговору между США и РФ пока отсутствуют. Дипломат в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что Россия никому «не закрывает дверь» и всегда готова к разговору.

Здесь сейчас атмосфера достаточно разогретая, напряженная, и я пока не вижу каких-то признаков того, что страны готовы о чем-то таком глобальном говорить, — сказал представитель МИД.

При этом Полянский не исключил, что США на определенном этапе выйдут «с каким-то предложением» для России.

Мы, естественно, отвергать его не будем, я имею в виду, встретиться, поговорить о чем-то, — уточнил дипломат.

Белый дом накануне заявил, что США стремятся урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, но при этом продолжат помогать Киеву, чтобы его власти добивались успехов на поле боя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не хотят конфликта с Россией, они надеются на то, что ситуация на территории Украины разрешится путем переговоров. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не диктуют россиянам, кто именно должен руководить их страной.