В МИД заявили об обсуждении параметров зоны защиты ЗАЭС Замглавы МИД Рябков рассказал о создании защитной зоны для Запорожской АЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что на сегодня обсуждаются параметры защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, но необходим процесс их согласования с МАГАТЭ. Дипломат отметил, что Россия находится в плотном контакте с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по этому вопросу, пишут «Известия».

Защитная зона [для ЗАЭС] — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен — он необходим, — рассказал изданию Рябков.

Замминистра добавил, что на станции постоянно находятся специалисты МАГАТЭ, продолжается работа с секретариатом организации, что в итоге является очень конкретным проявлением конструктивного ответственного подхода со стороны России.

Скрывать нам нечего, — подчеркнул Рябков.

Дипломат отметил, что договоренности о демилитаризованной зоне на ЗАЭС сейчас невозможны: российская сторона не сможет охранять станцию, не обеспечив ее безопасность.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке ВСУ захватить ЗАЭС. Ночью 19 октября украинские десантники попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища. В операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров.