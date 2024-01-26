В МИД заявили о «сумасшедшей» реакции Запада на катастрофу самолета Ил-76 Захарова: реакция Запада сумасшедшая, ведь только безумцы одобряют теракты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция коллективного Запада на крушение российского самолета Ил-76 сумасшедшая, заявила в ходе брифинга корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, лишь «безумные или аморальные» люди могут поддерживать или с пониманием относиться к террористическим или экстремистским актам.

Реакция разная. Я бы разделила ее на официальную реакцию и реакцию людей. Причина в том, что мейнстримные СМИ не информируют общественность о происходящих событиях. Реакция коллективного Запада — сумасшедшая, потому что только безумные люди могут одобрять или относиться с пониманием к терактам. Люди либо не имеющие ума, либо в принципе аморальные люди могут позволить себе заявлять о поддержке тех, кто совершает террористические или экстремистские акты, при этом радуясь им, — подчеркнула Захарова.

Также дипломат добавила, что на Западе многие официальные лица проигнорировали катастрофу Ил-76 под предлогом того, что у них было недостаточно времени для ознакомления с ней. Представитель МИД отметила, что можно проверять искренность заявлений западных политиков о нехватке у них времени для изучения вопроса.

Мы видим, как многие проигнорировали эту информацию, сделав вид, что они не видели, не слышали или не понимают. Это уже не двойные стандарты, не лицемерие, а их собственный полураспад. Ведь методология анализа действительности должна быть одна и та же — объективность, опора на факты, — сказала Захарова.

Ранее Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу сбитого Вооруженными силами Украины военного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, от Москвы на заседании выступил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия приложит все усилия для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание. Он также подчеркнул, что Киев знал о маршруте и способе транспортировки бойцов к месту обмена.