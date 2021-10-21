В МИД заявили о развёртывании вооружений НАТО у границ России

В настоящее время ведётся процесс развёртывания вооружений стран НАТО у границ России. Москва осведомлена об этом, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что НАТО пытается превратить Чёрное море в арену конфронтации, а это чрезвычайно опасный путь. В МИД видят активность на территории Болгарии и Румынии.

Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества. Ведут дело к тому, чтобы Чёрное море превратить в арену военной конфронтации, — подытожил Грушко.

С начала ноября РФ приостановит работу своего постпредства при НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен, а новый оборонный план Альянса подтверждает правильность позиции РФ.

В четверг министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса. Он будет способен защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз. Россию же представители Альянса признали «наибольшей угрозой XXI века».