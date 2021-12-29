В МИД РФ рассказали, как талибы управляют Афганистаном

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) управляют Афганистаном «неумеючи и плохо». Дипломат заявил в интервью Sputnik Афганистан, что члены группировки «однозначно изменились идеологически и политически».

Кабулов отметил, что необходимо вернуть к работе настоящих специалистов из-за нехватки кадров.

Речь идёт не о тех вороватых молодых людях, прилетевших из США и Европы подворовывать вместе с правительством. Нет. Речь идёт о нормальных патриотически настроенных афганцах, специалистах, молодых, желающих служить своей родине, — сказал Кабулов.

Он подчеркнул, что талибам придётся создавать компетентным сотрудникам комфортные условия, чтобы те могли помогать им управлять страной, в первую очередь, экономикой.

В начале августа талибы начали наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день сообщили, что война закончилась. Последние две недели лета из находившегося под охраной США аэропорта Кабула шла массовая эвакуация жителей стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные вернулись на родину, покинув эту страну. Тем самым завершился 20-летний период пребывания военных США в Афганистане.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший должность главы МИД во время предыдущего правления «Талибана». Политик находится под санкциями ООН c 2001 года.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» открыли огонь по женщинам, которые организовали демонстрацию в Кабуле. Инцидент произошёл в районе одной из местных больниц. Информация о погибших и пострадавших не поступала.