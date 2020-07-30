В МИД заявили о готовности восстановить авиасообщение с другими странами

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Министерство иностранных дел России мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку в зарубежных странах для уточнения списка стран, с которыми можно восстановить авиасообщение. Об этом заявил замдиректора департамента и печати МИД Алексей Зайцев.

Он уточнил, что возобновление перевозок возможно с государствами, которые отвечают обязательным критериям. Учитывается в том числе готовность принимать авиарейсы и соблюдать требования безопасности.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что МИД мониторит правила въезда российских граждан в зарубежные страны в условиях пандемии. Сведения оперативно направляются в Росавиацию и Роспотребнадзор для проработки согласованных предложений о возможности восстановления регулярного авиасообщения.

В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям, а именно: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — 1%, показатель распространения — не более единицы, — цитирует Зайцева РИА Новости.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прибывающих в Россию.

С 1 августа, как писал NEWS.ru, Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Границы большого количества стран по-прежнему закрыты. Вместе с тем, в последние недели ряд государств Евросоюза начали ослаблять пограничный режим. Разрешены перемещения в первую очередь внутри содружества. Также создан «белый список» третьих стран, эпидемическая ситуация в которых признана относительно безопасной для того, чтобы восстановить авиасообщение. Однако Россия в него не включена.