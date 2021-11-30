В МИД заявили, что санкции против России демонстрируют беспомощность США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии. По её словам, сейчас там находится 125 тысяч военнослужащих. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации в регионе.

По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооружённых сил Украины, — сказала Захарова...