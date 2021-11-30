В МИД заявили, что санкции против России демонстрируют беспомощность США
Захарова: санкции против России демонстрируют беспомощность США
Софья Купервасер
Софья Купервасер
11:00, 01 декабря 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Новые санкции, введённые властями США в отношении России, показывают лишь неспособность Вашингтона поддержать «здоровую конкуренцию законными правовыми методами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, заявившей, что в Америке собираются ввести санкции из-за ситуации на российско-украинской границе. По мнению Захаровой, столица готова к подобному исходу событий.
Использование санкций против нашей страны является демонстрацией слабости США. Раньше они считали, что это проявление их силы. На сегодняшний день, как мне кажется, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда применяешь незаконные средства воздействия, когда не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость,— сказала она в эфире «Соловьёв LIVE».
Накануне сообщалось о заявлении зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова о том, что «Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку из США 27 российских дипломатов». Политик также отметил, что подобные действия США приводят к стагнации российско-американских отношений.