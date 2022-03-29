В МИД заявили, что Россия ответит на высылку своих дипломатов из ряда стран

Российская сторона даст ответ на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что на все недружественные поступки Россия ответит соответствующими контрмерами.

По всем дадим ответ, — заявила она, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов.

29 марта МИД Бельгии объявил о высылке 21 дипломата из России, на это им предоставили 15 дней. Такое же решение в отношении российских сотрудников дипмиссии приняли Нидерланды, там сообщили, что из страны будут высланы 17 дипломатов. Оба государства заявили, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности этих стран.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Причиной высылки стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.

В Северной Македонии 28 марта сообщили о высылке из страны пятерых российских дипломатов. Власти страны объявили их персонами нон грата.

18 марта МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечалось, работники дипмиссии в Таллине «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине. Также о решении выслать трёх российских дипломатов объявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Литва же отправляет на родину четырёх сотрудников внешнеполитического ведомства.

В рамках ответных мер Россия выслала четырёх сотрудников посольства Литвы и по три дипломата Латвии и Эстонии.