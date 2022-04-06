В МИД РФ заявили, что Россия доказала непричастность к событиям в Буче

Россия предоставила достаточно доказательств, чтобы закрыть вопрос о причастности к событиям в украинском городе Буче, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По её словам, за последнее время националисты Украины стали атаковать Россию в информационном поле. Дипломат пояснила, что ими применяются методы провокации и дезинформации, чтобы обвинить российскую сторону в военных преступлениях, пишет РИА Новости.

Доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно, чтобы тема с обвинениями была закрыта. В последнее время главным оружием украинских националистов стали провокации, дезинформация и лживые постановки, которые имеют цель обвинить Россию в военных преступлениях, — подчеркнула Захарова.

Дипломат заверила, что ни один житель Бучи за время проведения специальной военной операции на Украине не пострадал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о причастности российских военнослужащих к ситуации в украинском городе Буча и к другим военным преступлениям. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Песков заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.