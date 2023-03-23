МИД ЮАР оценил последствия визита Путина на саммит БРИКС из-за ордера МУС МИД ЮАР: Путин приглашен на саммит БРИКС, хотя ордер МУС является поводом для беспокойств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин официально приглашен на саммит стран БРИКС, который пройдет в августе в Южно-Африканской республике, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Она подчеркнула, что выданный недавно ордер на арест Путина Международным уголовным судом является «некоторым поводом для беспокойств», однако ничего серьезного из-за него произойти не должно, передает Times Live.

Президент Путин является одним из глав БРИКС и приглашен на саммит. Я думаю, что ордер МУС является некоторым поводом для беспокойств. <...> В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС, — сказала глава МИД ЮАР.

Саммит БРИКС в ЮАР должен состояться в августе 2023 года. В Кремле ранее отмечали, что подготовка российской стороны к мероприятию «идет своим чередом».

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что государство осознает свои обязательства по признанию решений МУС и принимает во внимание ордер МУС на арест Путина. При этом он отказался выказывать предположения о возможных сценариях своих действий в случае приезда российского лидера.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «перемещении населения (детей) из районов Украины».