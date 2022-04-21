В МИД Японии предрекли начало новой эпохи в мире

В Японии назвали сложившуюся ситуацию в мире «конкуренцией США и Китая» и «межгосударственной конкуренцией». Такая характеристика была дана впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике — «Синей книге по дипломатии», сообщило агентство «Киодо». Документ был передан правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.

В «Синей книге» сказано, что мир «от эпохи, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества, по-настоящему ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции».

В анализе также отмечено влияние «стран ускоренного развития» и развивающихся стран. Отмечается, что это произошло из-за снижения мощи США как «единственной сверхдержавы» после холодной войны.

В докладе за 2022 год также отмечено «небывалое укрепление союза Японии и США». В подтверждение приводится факт, что со вступления Джо Байдена на пост президента до февраля этого года прошло восемь переговоров лидеров двух стран и 15 — глав МИД, в том числе по телефону.

«Синяя книга по дипломатии» — доклад министерства иностранных дел, публикуемый ежегодно. В нём отражаются отношения Японии со странами мира на текущий момент и анализ международной обстановки.

Япония ранее в «Синей книге» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года.