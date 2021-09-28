МИД России выразил обеспокоенность из-за ситуации в Косово

Россия обеспокоена ситуацией в самопровозглашённом Косово. События развиваются по сценарию от плохого к худшему. Об этом говорится в заявлении МИД России.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого задумывалось как способ гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остаётся «на бумаге» из-за саботажа Приштины. Это означает ещё одну волну выдавливания сербов из края.

При этом действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются, — говорится в заявлении МИД.

Ситуация между Косово и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сейчас активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.

Ранее силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косово (KFOR) прибыли к административной линии на контрольно-пропускной пункт «Ярине». Контингент состоит из американских, канадских и польских военных. С какой целью они доставлены к разделительной линии, пока неизвестно.