В МИД выразили надежду на цивилизованное поведение талибов

Москва надеется, что захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) будут вести себя цивилизованно. Об этом заявил спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия будет налаживать контакты с талибами. По мнению Кабулова, с любой властью в Афганистане необходимо поддерживать нормальные отношения. В то же время Москва обеспокоена тем, как будет развиваться ситуация с безопасностью и правами человека в Афганистане.

Но при всём при этом надо учитывать специфику, культурные, религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать им что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений — о демократии, о порядке и прочем, — добавил Кабулов.

Он также выразил надежду, что оставленное американцами в Афганистане оружие не будет использоваться для новой гражданской войны.

Ранее Кабулов заявил, что Москве придётся налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» дипломат отметил, что Россия уже восемь лет имеет контакты с талибами, поэтому перемены в азиатской стране встретила относительно комфортно.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы впоследствии заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.