В МИД Великобритании призвали Запад искать альтернативу российскому газу

Главы МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Европы снизить свою зависимость от поставок российского газа и китайских технологий, говорится в её авторской статье в Daily Express. По словам Трасс, Западу необходимо перестать быть зависимыми от «ненадёжных партнёров» и искать им альтернативы для защиты своего национального суверенитета или безопасности.

Возможность быстро получить желаемое никогда не стоит того, чтобы связывать себя условиями, ставящими под угрозу национальный суверенитет или безопасность, — считает глава внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Россия уже обеспечивает 40% поставок газа в Евросоюз и это позволяет ей оказывать большое влияние на цену топлива на континенте. В связи с чем Трасс призвала сообща работать над созданием альтернатив — в энергетике, инвестициях или технологиях.

По словам министра, демократические страны не могут позволить «авторитарным режимам, стремящимся организовать тотальный государственный надзор», определять пути развития высоких технологий.