В МИД Узбекистана заявили о полном закрытии границы с Афганистаном

Граница Узбекистана с Афганистаном полностью закрыта, пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. Об этом говорится на сайте узбекского МИД.

В сообщении пояснили: мера необходима для обеспечения безопасности граждан. Отмечается, что в ближайшей перспективе открытие КПП «Термез» не планируется. Там предупредили, что любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.

В МИД напомнили, что почти две недели Узбекистан помогал ряду государств эвакуировать своих граждан из Афганистана, которые прибывали и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путём. В дипведомстве вновь напомнили: Узбекистан не принимает афганских беженцев.

Вновь подчёркиваем, что узбекская сторона твёрдо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны, — заключили в МИД.

В свою очередь, в МИД Туркмении сообщили, что сейчас ситуация на границе с Афганистаном стабильная. Страна поддерживает активный диалог с уполномоченными представителями Афганистана.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее стало известно, что Россия может оказать военную помощь своим союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности Таджикистану и Узбекистану, для борьбы с террористами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.