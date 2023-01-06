В МИД Украины заявили о недостаточной помощи стране Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у Запада еще больше оружия для ВСУ

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник на своей странице в Twitter потребовал у Запада еще больше оружия для ВСУ. По словам дипломата, Киеву требуется гораздо больше боевой техники, например, западные истребители, военные корабли, баллистические ракеты, системы ПВО. По его словам, Запад должен предоставить эту технику в том же объеме, в котором в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе.

Нам нужно гораздо больше: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО. И в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе, — написал Мельник.

Мельника в Германии неоднократно критиковали за слова о немецком руководстве, а также за требования, которые он выдвигал западным партнерам от лица Украины.

Читатели британского издания The Daily Mail, в свою очередь, раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.