В МИД Украины заявили, что второе гражданство не может быть российским

https://static.news.ru/photo/8aec08fa-7d8e-11eb-a54e-96000091f725_660.jpg Фото: UkraineMFA/facebook.com

Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами Евросоюза, но не России. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что он является «последовательным сторонником этой идеи» и с депутатами уже ведётся работа над соответствующими законодательными изменениями.

Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы, — цитирует РИА Новости Кулебу.

По конституции Украины, в стране в данный момент действует единое гражданство.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству за два месяца разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства.

Как писал NEWS.ru, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал соотечественникам отказаться от второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем. Он подчеркнул, что СНБО будет иметь информацию по всем гражданам: есть ли у них двойное или множественное гражданство. Особенно это будет касаться тех, кто имеет депутатские мандаты, занимает избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Согласно документу, украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт. Многие украинцы уже имеют гражданства других стран, и подобная норма поможет вывести их из тени.