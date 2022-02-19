В МИД Украины усомнились в обстрелах территории России со своей стороны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и хочет мира, передаёт телеканал «Украина-24». По его словам, несмотря на обострение ситуации в Донбассе, ещё остаётся возможность для разрешения конфликта путём дипломатии.

Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории РФ. <....> Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру, — заявил Кулеба на...