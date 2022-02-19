В МИД Украины усомнились в обстрелах территории России со своей стороны

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна призывает провести международное расследование и установить, действительно ли киевские силовики обстреливали территорию России. Несмотря на фото и видео доказательства произошедшего, глава МИД настаивает, что Украина никаких обстрелов не совершала, сообщает «Украина 24».
Украина призывает провести объективное международное расследование по факту якобы имевшего место попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала, - заявил он.