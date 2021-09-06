В МИД Украины рассказали о гарантиях Зеленскому, данных Байденом

Украина не останется наедине с Россией и всегда будет получать помощь от США. В этом в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского заверил американский коллега Джо Байден, заявил в эфире телеканала ICTV глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ключевая гарантия в том, что президент Байден очень чётко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой, которая будет расти в случае эскалации со стороны Российской Федерации. То же самое было сказано и в конгрессе, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Владимиру Зеленскому на встрече 1 сентября с Джо Байденом удалось решить больше вопросов, чем изначально планировалось. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской делегации в США Алексей Арестович. Он отметил, что впервые за долгое время украинская делегация провела переговоры в США «на равных» с принимающей стороной.