https://static.news.ru/photo/b819f820-5c5e-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мельничук Фото: Сергій Мельничук/facebook.com

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Сергея Мельничука, на место выехал украинский консул в Салониках, — цитирует Погорельцева «Укринформ».

Он отметил, что консулу удалось договориться с греческой полицией о том, чтобы Мельничука временно содержали в полицейском отделении.

Как ранее писал NEWS.ru, Мельничук с женой и сыном направлялся в Болгарию. Он обратился к сотрудникам украинского посольства с просьбой выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Санкция на заочный арест бывшего комбата выдана Басманным судом Москвы в 2014 году.