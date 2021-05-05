В МИД Украины оценили возможную встречу Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/8d82545a-ae1e-11eb-b5ef-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина не противоречит интересам Киева. Такое мнение дипломат выразил в беседе с телеканалом CNN перед встречей с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Я понимаю тех, кто обеспокоен [по поводу саммита] из-за отсутствия информации, теорий заговора, врождённого страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идёт вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе, — подчеркнул министр.

Издание Politico сообщило, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в столице Чехии Праге. Этого не исключают бывшие американские официальные лица. По их мнению, также в списке мест для предстоящего саммита значатся столицы Азербайджана, Исландии и Словении.

Ранее стало известно, что приезд госсекретаря США Энтони Блинкена грозит властям Украины проблемами. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский. В Киев приехал ревизор от американского лидера Джо Байдена, отметил он. Журавский считает, что Белый дом хочет составить собственное мнение о руководстве Украины.