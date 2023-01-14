В МИД Украины назвали новый формат проведения «саммита мира» МИД Украины: «саммит мира» может пройти в формате сессии ГА ООН

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«Саммит мира», о подготовке которого сообщил посол Украины в Турции, может оказаться заседанием Генеральной ассамблеи ООН и пройти в годовщину начала спецоперации на Украине. Об этом заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время происходит «обсуждение модальности саммита».

Мы сейчас думаем и предлагаем нашему президенту модальность мероприятия, посвященного «мирной формуле». Речь идет о саммите, посвященном «мирной формуле». Это будут либо дебаты в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям, либо дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии. Так что это то, что мы обсуждаем, — сказала Джапарова.

После присоединения Крыма к России 23 февраля ежегодно проходят заседания Генеральной ассамблеи по пункту повестки «ситуация на оккупированных территориях Украины».

Еще один формат, о котором упомянула Джапарова, — чрезвычайная спецсессия Генассамблеи. Подобного рода мероприятия созываются в течение 24 часов после получения генсеком ООН соответствующего требования, поступившего от Совета Безопасности и поддержанного голосами любых девяти его членов.

Как рассказал РИА Новости источник в ООН, Украина продвигает идею мирного саммита «в числе многих других», однако в отношении окончательного подтверждения проведения остается все еще много вопросов. Кроме того, 24 февраля ожидается заседание СБ ООН по Украине в годовщину начала СВО.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

В свою очередь посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.