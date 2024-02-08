МИД РФ назвал самый надежный путь для нормализации отношений Еревана и Баку Галузин: Еревану и Баку важнее сотрудничать с РФ и не вовлекать ЕС и США

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Михаил Галузин

Самый надежный путь к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном — это реализация трехсторонних договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью телеканалу «Россия 24». Он выразил надежду, что Ереван это поймет и не станет задействовать внерегиональных игроков.

Надеемся, что в Ереване возобладает понимание того, что именно реализация трехсторонних договоренностей — это самый надежный путь к армяно-азербайджанской нормализации, а не усилия по задействованию внерегиональных игроков, прежде всего США и Евросоюза, — отметил Галузин.

По его словам, деятельность Вашингтона и Брюсселя направлена на то, чтобы выдавить Россию из этого процесса, а также сломать сложившийся баланс сил на Южном Кавказе. Кроме того, замглавы МИД РФ указал на опасность создания еще одного очага нестабильности по соседству с Россией.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва призывает Ереван вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ. По его словам, все члены организации заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности как военно-политического союза.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство России в невыполнении условий трехстороннего соглашения по урегулированию конфликта в Карабахе, подписанного в ноябре 2020 года. Премьер также утверждал, что российские миротворцы не защитили мирное население Карабаха, когда в регионе возобновились боевые действия.