В МИД удивились словам Борреля об Афганистане

Высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить своё влияние на Афганистан, вызывает удивление. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, слова которого приводит «Интерфакс».

По мнению Грушко, возможно, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана движение «Талибан» (запрещено в РФ) будет исполнять все указания ЕС.

Это всё та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте, — сказал представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать сложившуюся в Афганистане ситуацию. Он подчеркнул, что обстановка в Афганистане стала настоящей трагедией не только для местных жителей, но и для международного сообщества.

Также Боррель сказал, что вывод американских войск из Афганистана и приход к власти в стране талибов стали самыми значительными геополитическими событиями с момента присоединения Крыма к России. По мнению представителя ЕС, развитие событий в Афганистане отразится как на международной обстановке в целом, так и на состоянии стран Запада в частности.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.