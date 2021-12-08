В МИД Турции сообщили о первом заседании «3+3» по Южному Кавказу

10 декабря в Москве состоится первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3», посвящённое решению вопросов «обеспечения мира и стабильности» на Южном Кавказе, сообщили в МИД Турции. Как отмечается, встреча пройдёт на уровне заместителей глав МИД Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.

Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате «3+3», предложенное нашим президентом [Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] и президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве, — говорится в сообщении МИД Турции.

Также представители внешнеполитического ведомства сообщили, что Турцию будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом.

МИД Азербайджана также подтвердил своё участие во встрече. Азербайджанскую сторону на заседании представит замглавы МИД Халаф Халафов.

Накануне о предварительном заседании рабочей группы в формате «3+3» или «3+2» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Платформа «3+3» представляет собой поствоенное региональное сотрудничество трёх игроков на Южном Кавказе — Азербайджана, Армении и Грузии — с их влиятельными соседями — Турцией, Россией и Ираном. Основной целью такого формата является разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил об отказе Тбилиси участвовать в данном формате сотрудничества из-за России. При этом он отметил, что сбалансированные отношения с соседними странами являются приоритетом внешней политики Грузии. По его словам, Тбилиси создал условия для беспрепятственного перемещения гуманитарных грузов в зоне конфликта на армяно-азербайджанской границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.