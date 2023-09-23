В МИД Турции объяснили, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе МИД Турции: Баку провел операцию в Карабахе, поскольку другого решения не было

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Азербайджан провел антитеррористическую операцию в Карабахе, поскольку другого решения проблемы не было, передает РИА Новости. На пресс-конференции по итогам участия в Генассамблее ООН он подчеркнул, что Баку долго ждал, пока Ереван выполнит свои обязательства.

Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не осталось других вариантов решения проблемы, — сказал Фидан.

Он добавил, что после заключения перемирия в 2020 году ряд обязательств Армении не были выполнены. Фидан напомнил, что Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности, открытия Зангезурского коридора.

Министр также заявил, что операция прошла в короткие сроки. По мнению Анкары, она соответствовала международному праву.

21 сентября министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористической операции в Карабахе. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал всем раненым скорейшего восстановления.

Азербайджан начал операцию для восстановления конституционного строя в Карабахе 19 сентября. В Баку заявили, что единственным способом урегулировать ситуацию является вывод армянских войск с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев военная операция была завершена, достигнуто соглашение о прекращении огня.