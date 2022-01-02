В МИД РФ сообщили об обнадёживающих сигналах в признании «Спутника V» ВОЗ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российской вакцины «Спутник V». Тем не менее они воспринимаются скорее как успокаивающие. Слова замминистра приводит РИА Новости.

Я вижу что-то обнадёживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определённый политес по отношению к России, — считает Панкин.

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года. Он сообщил, что в октябре этого года РФПИ подписал документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса «Спутник V» позволит спасти миллионы жизней и это главное.