Лавров заявил, что сотрудничество России с Китаем будет только укрепляться

Сотрудничество России и Китая в сложившихся условиях будет только укрепляться на фоне «подрывов устоев, на которых зиждется международная система», чем занимается Запад, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России», сообщает ТАСС. Он отметил, что двум державам необходимо задуматься, как действовать дальше.

Это взаимодействие будет укрепляться. В условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам, как всё-таки дальше быть в этом мире, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Телефонная беседа глав США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась 18 марта и продолжалась около двух часов. По словам представителей американской администрации, в ходе беседы Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона по ситуации на Украине.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не исключают введения санкций в отношении Китая, если те начнут оказывать помощь РФ.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.