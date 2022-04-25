В МИД России заявили, что «не слышали» о возможности референдума в Херсоне

В Москве не располагают информацией о референдуме, который российские власти якобы готовят в Херсоне, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом он сообщил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ на эту тему, пишет «Интерфакс».

Не слышал ничего [об этом], — сказал Руденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «любых переговоров» в том случае, если Вооружённые силы России уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе или же если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдёт референдум.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что за вхождение в состав России проголосуют не менее двух третей жителей юга Украины. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья. Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.

После взятия контроля российских войск над Херсоном бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей, и посоветовал херсонцам никуда не уезжать.