В МИД России высказались об убийстве президента Гаити

Россия следит за ходом расследования дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Как отметила Захарова, российская сторона рассчитывает, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики убийства президента Гаити.

Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, — сказала представитель МИД.

Захарова отметила, что сведения о задержании иностранцев по подозрению в убийстве Моиза вызывают обеспокоенность у Москвы. Этот инцидент связан с внутренней нестабильной обстановкой в Гаити.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

Ранее задержанные по подозрению в убийстве Моиза заявили, что перед наёмниками не стояла задача в ликвидации главы государства. Их целью был арест лидера Гаити по ордеру судьи.