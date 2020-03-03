https://static.news.ru/photo/4dc0ad00-5d5f-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дискриминационный закон Украины «О медиа» не вызвал в Евросоюзе протеста, с недоумением отметили в МИД России.

Отмечается, что министерство культуры Украины подготовило законопроект, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России. В МИД считают, что он вводит запрет на положительную информацию из РФ.

Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее «законотворчеству», — цитирует ТАСС сообщение дипломатов.

В ведомстве сообщили, что украинский закон нарушает права граждан страны в сфере свободы выражения мнения и Москва рассчитывает на более объективную реакцию Брюсселя на разработку данного законопроекта. Кроме того, Россия надеется, что ЕС не будет прикрывать Украину в дискриминационном подходе к вопросам регулирования СМИ и свободы информации.

Как писал NEWS.ru, петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все телеканалы, принадлежащие олигархам, появилась на сайте главы государства.