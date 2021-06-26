В МИД России рассказали, что предметно обсудят с США визовую тематику

Россия и США на следующей неделе будут предметно обсуждать визовую тематику и работу загранучреждений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул , что Москва намерена вернуться к диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке. По его словам, эти задачи остаются в центре и в приоритете внимания. Дипломат добавил, что Москва внимательно отнесётся к сигналам, которые будут переданы из Вашингтона послом Салливаном.

Рябков коснулся вопроса кибербезопасности. Он выразил надежду, что диалог с американцами по этой теме будет полноформатным и масштабным.

18 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью, что о какой-либо перезагрузке отношений с США не может идти и речи. По его словам, у Москвы не осталось иллюзий по поводу отношений с Вашингтоном. Дипломат допустил возможность исключения США из списка недружественных стран, но отметил, что для этого они должны изменить свою политику в отношении нашей страны к лучшему.