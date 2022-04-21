Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на «Азовстали» сдаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своём Telegram-канале на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, призвавшей мировых лидеров помочь «вытащить» с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе заблокированных там военных и гражданских. По мнению дипломатов, лучше убедить всех находящихся там боевиков сдаться.

Она напомнила, что гуманитарный коридор для выхода с территории «Азовстали» давно открыт, о чём российские военные неоднократно заявляли.

Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на «Азовстали» им воспользоваться, — написала представитель МИД.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о переходе Мариуполя под контроль войск РФ. При этом он отметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков. Глава государства приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым.

Ранее боевики нацбатальона «Азов» назвали условия выхода с территории «Азовстали». Они потребовали оставить им оружие и дать возможность эвакуироваться в третью страну или при её содействии.