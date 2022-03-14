В МИД России поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН из США

Россия поддерживает идею переноса штаб-квартиры ООН из США, поскольку это снизит политизированность организации. Однако сегодня нереально получить согласие на это всех стран, входящих в состав организации, рассказал РИА Новости глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

Положительно относимся к идее о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное государство. Такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности, — отметил он.

Дипломат пояснил, что перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка возможен только по решению организации. Согласие на это должны дать все страны — члены ООН или, по крайней мере, большинство из них. Однако идея остаётся практически невыполнимой: главная причина тому — значительные финансовые издержки, которые повлечёт за собой перенос.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация вокруг Украины выявила структурные проблемы Совбеза ООН и органу необходимы реформы. Он подчеркнул, что данным высказыванием пытается защитить права и интересы всех жителей планеты.

Идею реформирования Совбеза ООН поддержал японский премьер Фумио Кисида: по его мнению, действия России на Украине «вскрыли» необходимость создания нового мирового порядка, добиться чего можно путём изменения положений организации.