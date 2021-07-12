В МИД России отвергли обвинения в ударе по консульству Албании в Харькове

Москва отвергает обвинения в ударе по зданию почётного консульства Албании в Харькове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, российские военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, пишет РИА Новости.

Мы решительно отвергаем подобные обвинения. С самого начала специальной операции на Украине заявили, что Вооружённые силы России не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, стремятся исключить потери среди мирного населения, — сообщила Захарова во время брифинга.

Кроме того, она пояснила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют террористические методы ведения боёв: размещают позиции войск в жилых домах, обстреливают городскую территорию и используют людей в качестве живого щита.

Ранее Захарова сообщила, что украинские военные продолжают терроризировать детей, проживающих на территории Донбасса. Таким образом дипломат прокомментировала удар ракеты «Точка У», нанесённый по центру Донецка 14 марта.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).