В МИД России оценили ситуацию в сфере антитеррора

Ситуация на антитеррористическом направлении в 2021 году в мире по-прежнему остаётся напряжённой, заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости. По словам дипломата, в числе основных регионов с повышенной террористической опасностью — Сирия и Ирак. В Сахаро-Сахельской зоне Африки возрождается «террористический халифат».

Ситуация в антитерроре по-прежнему остается весьма напряжённой. <...> Непростое положение дел сохраняется в Сирии и Ираке, где основными дестабилизирующими факторами являются удержание радикальными группировками Идлибской зоны деэскалации и присутствие ячеек ИГИЛ (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена),и «Аль-Каиды» (организация, признанная в РФ террористической, деятельность запрещена), — подчеркнул он.

Замглавы МИД также отметил, что «в Африке, особенно в Сахаро-Сахельской зоне, по существу, можно наблюдать предпосылки для реализации сценария возрождения там террористического „халифата в версии 2.0“».

Ранее стало известно, что сторонника «Исламского государства» Умарова А. С., который планировал совершить взрыв в московском военном суде, приговорили к 19 годам колонии. В дальнейшем террорист планировал отправиться воевать в Сирию.

17 декабря УФСБ сообщило о задержании сторонника «Исламского государства» в московском общежитии Российского технологического университета МИРЭА. Молодой человек, выходец из Средней Азии, призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии.