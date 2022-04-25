В МИД России назвали условие очной встречи делегаций Киева и Москвы

Очная встреча делегаций России и Украины для переговоров может состояться, когда у сторон появятся содержательные договорённости, однако пока таковых нет, рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, передаёт РИА Новости. При этом, по его словам, встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовится.

Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет, — заявил он.

Что касается переговоров Лаврова и Кулебы, пока встреча министров иностранных дел не планируется, добавил Руденко.

Очередной раунд очных российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам помощника президента России и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

22 апреля состоялись несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций, что подтвердил Мединский.