В МИД России назвали условие очной встречи делегаций Киева и Москвы
Замглавы МИД РФ Руденко: встреча делегаций Киева и Москвы состоится при наличии содержательных договорённостей
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
12:15, 25 апреля 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Очная встреча делегаций России и Украины для переговоров может состояться, когда у сторон появятся содержательные договорённости, однако пока таковых нет, рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, передаёт РИА Новости. При этом, по его словам, встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовится.
Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет, — заявил он.
Что касается переговоров Лаврова и Кулебы, пока встреча министров иностранных дел не планируется, добавил Руденко.
Очередной раунд очных российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам помощника президента России и главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
22 апреля состоялись несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций, что подтвердил Мединский.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев прекратит любые переговоры с Москвой в случае уничтожения бойцов ВСУ в Мариуполе, а также если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдёт референдум.