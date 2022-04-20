В МИД России назвали страны, которые могут стать гарантами для Украины

Основу стран-гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Данный вопрос обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом, рассказал ТАСС директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятёрка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список ещё не определён, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась стать гарантом безопасности для Украины. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не согласна с требованием Киева предоставить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи договора НАТО. Украинская сторона должна конкретизировать свои ожидания от стран-гарантов.

О готовности выступить гарантом безопасности для Украины заявила Италия. В Риме поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом и считают, что к нему следует привлечь международных посредников. Россия, в свою очередь, предложила внести в список гарантов Белоруссию.