В МИД России назвали страны, которые могут стать гарантами для Украины
МИД России: основу стран гарантов для Киева могут составить пять постоянных членов СБ ООН
Сергей Попов
Сергей Попов
07:14, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Основу стран-гарантов для Украины могут составить пять постоянных членов Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Данный вопрос обсуждается на переговорах между Москвой и Киевом, рассказал ТАСС директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятёрка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список ещё не определён, — заявил он.
Ранее сообщалось, что Турция отказалась стать гарантом безопасности для Украины. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не согласна с требованием Киева предоставить гарантии безопасности по образцу 5-й статьи договора НАТО. Украинская сторона должна конкретизировать свои ожидания от стран-гарантов.
О готовности выступить гарантом безопасности для Украины заявила Италия. В Риме поддерживают переговорный процесс между Москвой и Киевом и считают, что к нему следует привлечь международных посредников. Россия, в свою очередь, предложила внести в список гарантов Белоруссию.