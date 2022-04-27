В МИД России назвали адской каруселью поставки оружия Украине

Фото Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала адской каруселью поставки Западом оружия Украине. Они направлены на дальнейшую дестабилизацию ситуации и продолжение кровопролития, сказала она в эфире радио Sputnik.

Конечно, и бизнес, и такая адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона, и... продолжение острой фазы конфликта, который ведёт к большим и большим смертям, — сказала Захарова.

При этом она напомнила, что в публичном пространстве западные страны заявляют о приоритете человеческой жизни.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон в скором времени сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Он отметил, что Киев попросил предоставить такие боеприпасы для поражения наземных целей.

Несколько дней назад стало известно о выделении США очередного пакета военной помощи Украине на сумму в $800 млн. Он включает в себя поставку гаубиц, тактических дронов, вертолётов, бронетранспортёров.