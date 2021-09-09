В МИД РФ заявили об отсутствии серьёзных нарушений в заявлении по Карабаху

Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано, это также подтверждают и в Баку, и в Ереване. Об этом NEWS.ru сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов в рамках еженедельного брифинга, трансляция которого опубликована на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Как сообщил дипломат, российская сторона регулярно рассказывает о деятельности российского миротворческого контингента, который «надёжно обеспечивает режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора». Она также подчеркнула, что к годовщине заключения соглашения будет опубликован итоговый материал.

Мы делимся оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе, где в последнее время имели место вооружённые инциденты, информируем о работе экономических и транспортных связей в регионе. Нам пора подводить итоги. Мы сделаем большой материал к годовщине вступления в силу заявления и поделимся с вами комплексными оценками, — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что новоназначенным командующим миротворческими силами в Карабахе стал генерал-майор Михаил Кособоков. Глава армянского оборонного ведомства Аршак Карапетян провёл встречу с ним. Как отмечается, министр поздравил российских военных со вступлением в должность и пожелал им дальнейших успехов. По словам армянской стороны, Москва вносит значимые усилия по стабилизации военно-политической ситуации в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.