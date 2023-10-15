В МИД РФ заявили о возросших рисках ядерной войны на Корейском полуострове Посол Бурмистров: из-за США выросли риски ядерной войны на Корейском полуострове

Фото: Pfc. Sanghwe Lee/19th Expeditionary Sustainment Command

За последнее время риски ядерного конфликта на Корейском полуострове существенно увеличились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. По его словам, это произошло из-за наращивания США и Южной Кореей военной активности в регионе под предлогом сдерживания ядерной угрозы от КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове деградирует в сторону эскалации военно-политической напряженности. Главная причина — наращивание США и Республикой Корея военной активности. <...> Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом ядерном конфликте ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала, — сказал Бурмистров.

Он уточнил, что в водах Южной Кореи впервые за 40 лет появилась американская атомная подлодка «Кентукки» с баллистическими ракетами. Кроме этого, над Японским морем стали чаще пролетать стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики. Также посол отметил, что Вашингтон и Сеул договорились задействовать американский «ядерный зонтик» в случае военного конфликта с Пхеньяном. Он считает, что под предлогом защиты от потенциальных атак со стороны Северной Кореи США решили устроить гонку вооружений в субрегионе.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия.